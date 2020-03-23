Разница курсов продажи и покупки доллара достигла 11 рублей

23 марта 2020     12
Разница курсов продажи и покупки доллара достигла 11 рублей

В России до 11 рублей увеличился разброс (спред) между курсами продажи и покупки доллара и евро после распада сделки ОПЕК+ и падения цен на нефть на фоне коронавирусной пандемии. «Известия» проанализировали данные на валютном рынке и обсудили риски российских банков с экспертами.

До наступления волатильности на мировом и российском рынках разница между покупкой и продажей валюты составляла примерно 1–1,5 рубля.

В условиях возросшей турбулентности и во избежание финансовых рисков многие банки были вынуждены увеличить спреды. Так, 22 марта Росбанк покупал наличные доллары по 75 рублей, а продавал по 86. Для евро эти показатели составляли 81 и 92 рубля соответственно. У МКБ спреды по обеим валютам составляли 10 рублей. У ВТБ разница между покупкой и продажей была 8 рублей, у Сбербанка и ФК «Открытие» — 5–6 рублей, у Альфа-банка — около 3 рублей.

«Каждый участник рынка в индивидуальном порядке принимает решение, исходя из собственного аппетита к риску, оптимизации потока встречных клиентских заявок, профессионализма команды, управляющей валютным риском, и других факторов», — отметил руководитель управления операций на валютном рынке Альфа-банка Александр Красный.

По словам экспертов, спред будет продолжать расти из-за активного приобретения валюты на фоне нестабильности валютных курсов и сложности в прогнозировании динамики установления цен. Согласно инструкции №136-И от 2010 года, Центробанк определил право каждого банка устанавливать свою собственную разницу в операциях покупки и продажи.

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ полагает, что меры по увеличению разброса были предприняты для препятствия панике граждан, которые во время кризиса пытаются то продать, то купить валюту. Вместо этого инвестиционный консультант «БКС Премьер» Ян Мельничук посоветовал людям совершать банковские операции через брокерские счета, где цена максимально приближена к официальному курсу ЦБ, в отличие от покупки наличных.

Отмечается, что в настоящее время правительство не обсуждает законодательные инициативы по урегулированию спредов, а политика установления собственной разницы обменного курса работает во многих странах мира.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Неправильный курс: купить доллар — на 10 рублей дороже, чем продать

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане

03:34 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к востоку от Перу в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США. globallookpress.com Сейсмологи …


Абэ не исключил переноса Олимпийских игр
Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

03:51 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио. Как сообщает агентство Kyodo, глава …


Разница курсов продажи и покупки доллара достигла 11 рублей
Разница курсов продажи и покупки доллара достигла 11 рублей

В России до 11 рублей увеличился разброс (спред) между курсами продажи и покупки доллара и евро после распада сделки ОПЕК+ …


Премьер Японии допустил перенос Олимпиады-2020
Премьер Японии допустил перенос Олимпиады-2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ допустил перенос сроков проведения Олимпиады-2020 в случае, если ее нельзя будет провести «в полном формате» из-за …


Заразившаяся коронавирусом женщина записала пугающее видео из реанимации
Заразившаяся коронавирусом женщина записала пугающее видео из реанимации

Видео: Tara Jane Langston / Facebook Жительница Лондона, оказавшаяся в реанимации из-за болезни COVID-19, сделала пугающее видеообращение. Кадры, снятые на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты