Разработчик назвал сроки запуска первой в РФ возвращаемой ракеты-носителя

22 октября 2019     5
Разработчик назвал сроки запуска первой в РФ возвращаемой ракеты-носителя

Первую возвращаемую как у SpaceX российскую многоразовую ракету-носитель планируют запустить в 2020 году. Об этом сообщил владелец разработчика — компании Laros Олег Ларионов.

По его словам, Laros разрабатывает линейку многоразовых ракет-носителей легкого класса, которые будут работать на смеси перекиси водорода.

«Суборбитальную ракету-носитель мы планируем запустить в 2020 году», — цитирует Ларионова ТАСС.

Он добавил, что ракета будет выводиться на высоту 120-130 км и нужна для отработки так называемой динамической посадки.

«То есть мы выводим ракету, разворачиваем и дальше сажаем ее, как это делает (глава компании (SpaceX Илон) Маск», — пояснил разработчик.

По словам Ларионова, ракета высотой 17 м будет стартовать с автомобильного прицепа большой грузоподъемности, по аналогии с мобильными платформами для межконтинентальных баллистических ракет Ракетных войск стратегического назначения.

В сентябре генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что стоимость изготовления новой многоразовой российской ракеты-носителя с двигателем, работающем на метане, составит около 900 млн рублей, она будет примерно на треть дешевле ракеты «Союз-2.1б».

Источник: Газета Известия

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