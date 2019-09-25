Разработчик назвал стоимость аналога робота «Федора»

25 сентября 2019     14
Разработчик назвал стоимость аналога робота «Федора»

Стоимость робота-андроида, аналогичного «Федору», превышает 30 млн рублей. Об этом 25 сентября рассказал исполнительный директор компании-разработчика НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров в видеоролике для Youtube-канала «PRO роботов».

«Если говорить в целом о стоимости робота… больше чем 20 млн рублей, больше чем 30 млн рублей», — цитирует Дудорова ТАСС.

По его словам, в эту сумму обойдется изготовление одного робота под выполнение определенных задач и его программирование.

При этом стоимость самого «Федора» Дудоров не назвал, отметив, что объем финансирования был «в общем небольшой».

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

22 августа «Федора» отправили к Международной космической станции (МКС) на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Утром 27 августа корабль с роботом со второй попытки пристыковался к МКС. Во время полета «Федор» выполнил ряд заданий под управлением космонавта и 7 сентября вернулся обратно на землю. Однако по прилету робот не смог включиться сразу.

Ранее в сентябре Дудоров допускал повторную отправку «Федора» на МКС после возможного переоснащения. В перспективе Россия может создать целый отряд разных роботов для использования в космонавтике.

Источник: Газета Известия

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