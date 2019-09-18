Разработчик рассказал о новой системе защиты на Су-57

Новая версия системы связи и передачи данных ОСНОД (Объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания — Ред.) с повышенными показателями крипто- и помехозащиты проходит испытания на истребителе Су-57. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на начальника научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексея Ратнера.

Он рассказал, что система существует довольно давно, однако та модификация, которая тестируется на истребителе Су-57, была разработана именно под него.

Ратнер также отметил, что в новой системе установлены виды помехозащиты и помехоустойчивого кодирования с восстановлением информации. Также ОСНОД помогает защитить и зашифровать сообщения, которые пытаются перехватить противники.

«На сегодня это одна из самых помехозащищенных систем связи”, — добавил специалист.

27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019) вместе с российским лидером Владимиром Путиным, выразил заинтересованность в покупке Су-57.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.

Источник: Газета Известия