Разрешение для «Северного потока-2» обжаловали

29 ноября 2019     19
Разрешение для «Северного потока-2» обжаловали

Разрешение Дании на прокладку газопровода «Северный поток-2» в своих водах обжаловали. Об этом сообщила представитель Датского энергетического агентства (ДЭА) Эллен Эвиг Ёргенсен, передает ТАСС.

Заявки принимались до 27 ноября включительно, и сторона, подавшая на апелляцию, уложилась в этот срок. Ранее СМИ утверждали, что разрешение вступило в силу, так как ДЭА не сообщило об апелляции.

Материалы по теме

00:08 — 1 ноября

На Берлин

Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?

Кто именно подал принятую жалобу, Ёргенсен не уточнила. О таком желании на прошлой неделе рассказал министр энергетики Украины Алексей Оржель. Он говорил, что Киев построит свои возражения на экологическом аспекте. По словам Оржеля, чем сильнее затянется строительство газопровода, тем прочнее будут позиции Украины на переговорах с Россией по транзитному контракту.

Как объяснила Ёргенсен, обжалование, как правило, не отменяет принятого решения, но это не исключено. Представитель ДЭА подчеркнула, что в среднем ведомство принимает решение по таким жалобам в течение 17 месяцев. Это означает, что если работы начать не разрешат, то Дания получит возможность отсрочить их на полтора года и больше.

«Северный поток-2» планировали достроить к концу 2019 года, но из-за позиции Дании процесс затянулся. Страна на два года затянула выдачу разрешения на работы в своих водах. Документ одобрили только 30 октября. По оценкам главы «Газпрома» Алексея Миллера, на укладку труб надо пять недель. Ранее в России указывали, что если Дания так и не позволит строить в своих водах, то газопровод пойдет по другому маршруту, хотя это и обойдется дороже.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Эксперт в области безопасности о присутствии в Крыму иностранных спецслужб и их агентов
Эксперт в области безопасности о присутствии в Крыму иностранных спецслужб и их агентов

Сегодня Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании подозреваемой в государственной измене гражданки России. По данным ЦОС, женщина была завербована …


В Екатеринбурге родители зверски убили своего маленького сына
В Екатеринбурге родители зверски убили своего маленького сына

В лесопарке Екатеринбурга найдено тело девятилетнего ребенка. Как уточнил собеседник КП, мальчика били плетками, после чего засунули в рот кляп — …


Министр здравоохранения обсудила проблемы Севастополя с Михаилом Развожаевым
Министр здравоохранения обсудила проблемы Севастополя с Михаилом Развожаевым

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова провела рабочую встречу с врио Губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Глава региона и министр обсудили …


Арестованы счета УК «Севжилсервис», задолжавшей ресурсникам 28 млн
Арестованы счета УК «Севжилсервис», задолжавшей ресурсникам 28 млн

Одна из севастопольских управляющих компаний задолжала “Севэнергосбыту” крупную сумму денег. В руках приставов дело о взыскании задолженности в размере 28 …


Глава Минздрава России провела рабочую встречу с Михаилом Развожаевым
Глава Минздрава России провела рабочую встречу с Михаилом Развожаевым

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова провела рабочую встречу с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. В ходе встречи обсуждались вопросы развития здравоохранения в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты