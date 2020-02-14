Разрешивший строительство отеля на Байкале глава Листвянки задержан

14 февраля 2020     5
Разрешивший строительство отеля на Байкале глава Листвянки задержан

В Иркутской области следователи задержали главу администрации Листвянского муниципального образования, разрешившего строительство на берегу озера Байкал. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает сайт регионального управления СК.

«Установлен факт незаконной выдачи в 2017 году главой администрации Листвянского муниципального образования разрешения на строительство дома площадью более 1400 кв. м в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданного разрешения собственником на земельном участке возведена трехэтажная гостиница», — говорится в пресс-релизе.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).

«Газета.ру» уточняет, что в администрации Листвянского муниципального образования прошли обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

26 июня 2019 года специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить доступ туристов к озеру Байкал. Он мотивировал это тем, что приезжие несут угрозу экологической безопасности озера.

27 марта суд признал незаконным строительство завод по разливу воды из Байкала. Отмечается, что заинтересованные в этом проекте нарушили природоохранное законодательство. Иркутский суд приостановил их разрешение на возведение объекта.

Источник: Газета Известия

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