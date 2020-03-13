Разъяренная гиена попыталась утопить сородича и попала на видео

youtube Kruger Sightings

Посетители южноафриканского национального парка Крюгера стали свидетелями схватки двух гиен. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Автор видео, гид Вики Стивенсон, рассказала, что ее внимание привлек шум, доносящийся с реки. «Когда мы услышали странные крики гиен, мы тут же направились туда выяснять, что происходит, — рассказала она. — В реке оказались две гиены — и они сражались друг с другом». Одну из гиен покрывали свежие раны. Она явно проигрывала и пыталась отступить, но разъяренный сородич не хотел прекращать драку и пытался ее утопить.

В течение следующих двух часов схватка то затихала, то разгоралась с новой силой. Затем к побеждавшей гиене на глазах у людей присоединились еще две. «Было ясно, что на этой стадии израненная гиена не переживет последнего боя, поэтому мы решили оставить их в покое», — говорит Стивенсон. Позже она узнала, что после ее ухода три гиены действительно прикончили соперника.

Стивенсон показала видео специалистке по гиенам. Та предположила, что израненная гиена — это молодой самец, который оставил свою стаю и хотел присоединиться к новой. Другие гиены были самцами, контролировавшими территорию, на которую он забрел.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Источник: Лента.Ру