Ракета уводит в небо: Иран выплатит миллионы за украинский Boeing

Иран признал, что сбил украинский Boeing по ошибке — судно приняли за крылатую ракету, направленную на важный военный объект. Все виновные предстанут перед судом. Об этом утром 11 января — на третий день после трагедии — заявили в иранском Генштабе. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, Тегеран сыграл на опережение, чтобы не дать американцам ещё один повод для нападок. Тем не менее, США могут использовать трагедию, чтобы лишний раз призвать мировое сообщество присоединиться к санкциям против исламской республики. Репутационные потери для страны будут высоки, однако доверие вскоре восстановится. Кроме того, Тегерану придется выплатить миллионы долларов в качестве компенсаций как родственникам погибших, так и владельцам лайнера, уверены собеседники «Известий».

Человеческая ошибка

По словам представителей иранского генштаба, в ночь с 7 на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанёс удары по американским военным базам в иракском Эйн эль-Асаде и Эрбиле. Иранцы ждали ответа на эти атаки, потому все системы наблюдения и ПВО были в состоянии повышенной боеготовности. Украинский борт, вылетевший через несколько часов после иранских ударов, был по ошибке принят за «вражеский» объект, а точнее – за крылатую ракету США. В генштабе уточнили, что рядом с международным аэропортом Тегерана расположен стратегически важный военный объект, который американцы могли рассматривать в качестве мишени для ответного огня.

В командовании силового ведомства пообещали провести «фундаментальную реформу операционных процессов в стране».

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что все виновные в крушении борта «Международных авиалиний Украины» будут наказаны. «Мои мысли и молитвы с близкими погибших», написал иранский президент в Twitter.

В свою очередь глава МИД Ирана Джавад Зариф принёс официальные извинения семьям погибших и сообщил, что трагедия произошла из-за «человеческой ошибки, в которой прежде всего виноваты американцы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей странице в Facebook, что ожидает от Ирана «заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам». В субботу вечером украинский лидер должен выступить с официальным заявлением.

Несмотря на признание иранского генштаба, расследование катастрофы продолжится. В Организации гражданской авиации (ОГА) Ирана отметили, что намерены передать бортовые самописцы разбившегося Boeing 737 Франции. Об этом со ссылкой на главу отдела расследования происшествий ОГА Хасана Резайефара сообщило иранское агентство IRNA. По его словам, «чёрные ящики» решено передать, поскольку расшифровать их на территории исламской республики невозможно. Между тем, ещё 8 января Тегеран отказался выдать самописцы Украине как собственнику сбитого самолёта и настаивал, что самостоятельно займётся их расшифровкой.

Знали с начала

Служба нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ещё 9 января признала, что ракетный удар и теракт рассматриваются в качестве основных версий произошедшего. Премьер Канады Джастин Трюдо в тот же день со ссылкой на разведданные заявил, что украинский Boeing сбили иранские ракеты. Он подчеркнул, что, скорее всего, это было сделано по ошибке. На такой вывод наталкивал тот факт, что большинство пассажиров борта — 82 из 176 человек — граждане Ирана. Погибшие в крушении канадцы в большинстве своём также были этническими иранцами, прилетавшими в исламскую республику на каникулы.

The New York Times 9 января опубликовала видеозапись, на которой самолёт, успевший набрать небольшую высоту (прошло две минуты после взлёта) поражает ракета. Тем не менее, сохранялось ощущение, что заявления Трюдо и NYT — не более, чем попытка «перевести стрелки» на Иран.

Тем более, Тегеран продолжал хранить молчание, призывая дождаться итогов расследования международной комиссии и расшифровки «чёрных ящиков». Глава ОГА Али Абедзаде сразу после катастрофы заявил, что в качестве основной причины катастрофы рассматривается техническая неисправность двигателя.

Этой же версии придерживалась и украинская сторона. Вполне вероятно, что в ОГА не лукавили — специалистам, вероятнее всего, не сообщили имевшиеся у военных данные.

Высшее политическое руководство Тегерана, судя по сообщениям гостелерадиокомпании IRIB, также с самого начала знало об истинной причине падения самолёта. По её данным, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был сразу проинформирован о катастрофической ошибке ПВО страны, и именно он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны в день катастрофы.

Однако возникает вопрос — если еще 8 января иранцы знали о ракетном ударе, почему они продолжали настаивать на версии о технической неисправности?

Как рассказал «Известиям» программный директор РСМД Иван Тимофеев, пауза требовалась иранцам, чтобы провести внутреннее расследование — узнать, кто и при каких условиях отдал приказ об атаке, а также просчитать последствия инцидента.

— Но признание можно расценить как положительный сигнал — хорошо, что иранцы не стали этого скрывать. Подобные инциденты, к сожалению, случаются — США в 1988-м по ошибке сбили иранский пассажирский борт, в 1983-м году СССР сбил корейский самолёт, — напомнил эксперт. — Американцы сейчас, конечно, могут продолжить давление на Тегеран, но теперь, после признания, дальнейшего развития эта ситуация не получит.

Политолог также отметил: авиакомпании не станут избегать воздушного пространство Ирана, несмотря на инцидент. Через республику проходят популярные маршруты из Европы в Юго-Восточную Азию. Европейцы также вряд ли прервут сообщение со страной.

— Полагаю, власти Ирана дадут заверения, что катастрофа произошла из-за военной обстановки, но теперь напряжённость спала, — подчеркнул эксперт.

Крушение пассажирского лайнера «по ошибке» не добавляет авторитета вооруженным силам Ирана. США будут использовать трагедию, чтобы развернуть общественное мнение против республики, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

— Американцы, безусловно, будут критиковать уровень организации вооруженных сил Ирана, которые могут допустить ошибку, приведшую к многочисленным жертвам среди мирного населения, — пояснил эксперт.

Кроме того, катастрофа над Тегераном станет и еще одним аргументом в заявлениях Вашингтона о необходимости заключить новое соглашение с Ираном, по которому исламская республика будет ограничена в развитии не только ядерной, но и ракетной программы, на чем и настаивает Дональд Трамп.

— Иран не мог не признать свою вину. Было понятно, что объективные средства контроля будут участвовать в исследовании «чёрных ящиков» и утаить что-то невозможно. Теперь от Тегерана будут требовать наказать виновных и выплатить компенсации как погибшим, так и за сам самолет. Конечно, репутационные потери для иранских вооруженных сил и самого режима неизбежны, — добавил Владимир Фитин.

Хотя и у американцев в «послужном» списке имеется аналогичная история. 3 июля 1988 года ракетный крейсер ВМС США USS Vincennes выпустил зенитную ракету по авиалайнеру Iran Air. Погибли 290 человек, включая 15 членов экипажа; среди пассажиров было 66 детей. Вашингтон заявил, что иранский самолёт по ошибке был идентифицирован, как истребитель F-14. Президент США Рональд Рейган назвал произошедшее «правильными оборонительными действиями», и Штаты отказались от выплат семьям погибшим. Лишь вмешательство международного суда в 1996 году вынудило США выдать компенсации родным жертв катастрофы.

— То, что произошло — действительно трагическое событие. Надо отдать должное Ирану, который поступил цивилизовано, признав ответственность военных за инцидент над своей суверенной территорией. Это очень важно, как и то, что погибшие в авиакатастрофе — в основном иранцы. Это говорит о том, что намерений уничтожать своих граждан у властей страны не было, — пояснил «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он напомнил: Украина во время учений в 2001 году сбила над Чёрным морем самолет «Сибирских авиалиний» с российскими гражданами, который летел из Тель-Авива. Прошло 19 лет, однако никто из виновных в катастрофе не привлечён к ответственности — последовали извинения, компенсации и отставка министра обороны, но в тюрьму никто не сел, подчеркнул сенатор.

— В этом случае мы видим иную ситуацию. Я ни в коем случае не извиняю тех, кто сбил самолёт, но иранцы ведут себя иначе. Они обещали наказать виновных, — отметил Климов.

Миллионы за жизни

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять все меры для компенсации за сбитый украинский самолёт. Президент «Международных авиалиний Украины» отметил: у компании не было сомнений, что экипаж и самолет не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.

Сколько будет готов выплатить Иран в качестве компенсации, эксперты однозначно оценить не берутся, отмечая, что речь может идти о десятках миллионов долларов.

Само по себе то, что страна взяла на себя ответственность за сбитый самолет – уникальный случай, сказал «Известиям» директор Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.

Обычно обвиняемая в крушении сторона свою вину не признает либо пытается списать трагедию на стечение обстоятельств. При этом ущерб пострадавшим все равно возмещают, чтобы избежать обострения скандала, добавил эксперт.

17 июля 2014 года над территорией Украины, был сбит Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Катастрофа произошла в районе вооруженного противостояния правительственных сил и формирований непризнанных ДНР и ЛНР. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Расследование еще не завершено, однако в августе 2014 года Malaysia Airlines объявила о выплате родственникам жертв разовой безвозмездной компенсации в размере $5 тыс.

В случае с нынешней катастрофой возмещать стоимость самолета может как страховая компания, так и дополнительно иранская сторона. Авиакомпания однозначно получит страховую выплату, отметил Александр Фридлянд.

Глава агентства Infomost Борис Рыбак считает: поскольку власти Ирана официально признали факт уничтожения украинского самолета системами ПВО, стране придется выплатить компенсации как авиакомпании за уничтоженное судно, так и семьям погибших. По его словам, речь будет идти о десятках миллионов долларов.

К слову, авиакомпания также может выплатить компенсацию. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров прописана в Монреальской конвенции. Она устанавливает ее предельный уровень в размере $176,5 тыс. на человека.

Ранее авиакомпании многих стран приостановили полёты над территорией Ирана и Ирака. Росавиация также рекомендовала отечественным авиакомпаниям не осуществлять полёты над этими странами и территориями Персидского и Оманского заливов. О том, будет ли введён запрет на полёты в Росавиации комментировать «Известиям» не стали.

Борис Рыбак отметил, что такие решения принимаются отдельно авиавластями каждой страны.

Широкие полномочия

Есть определенная вина в атаке на украинский борт и на стороне США, уверены опрошенные «Известиями» эксперты в военной отрасли. Сопутствующим фактором для ракетного удара могло быть присутствие в воздушном пространстве Ирана американских стелс-беспилотников. Они могли не только вести разведку для предстоящего удара, но и готовиться к выполнению ударных задач, включая ликвидацию приоритетных целей. За несколько дней до катастрофы ударом с беспилотника США был убит генерал Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции.

Как подтвердил американский журнал Aviation Week, сверхсекретный RQ-180 начал регулярно применяться в боевой обстановке. Ранее СМИ США сообщали, что этот беспилотник способен выполнять не только разведывательные, но и ударные задачи и предназначен для действий против Ирана и его ядерной программы.

В 2011 году иранцам уже удавалось перехватить и посадить секретный БЛА США RQ-170. В прошлом году ПВО исламской республики сбили тяжёлый разведывательный MQ-4C Triton ВМФ США после вторжения в воздушное пространство страны. Во всех этих случаях американские власти отрицали, что их дроны действовали в небе над Ираном.

Как рассказал «Известиям» военный историк Том Купер, после американского вторжения в Ирак в 2003 году Иран адаптировал стратегию национальной обороны к так называемой мозаичной доктрине. Её суть заключается в децентрализации всех систем управления, контроля, коммуникаций и разведки, чтобы сделать военные структуры более живучими и способными действовать в случае масштабных ударов по командным пунктам.

По словам эксперта, начальник расчета комплекса ПВО «Раад», который сбил американский беспилотник RQ-4N Global Hawk в прошлом году, самовольно передислоцировал свое подразделение из района, который ему было приказано прикрывать, в «более подходящий». И таким образом создал крупный международный инцидент — исключительно по собственному решению.

Над текстом работали: Эльнар Байназаров, Антон Лавров, Алексей Рамм, Наталья Башлыкова, Анастасия Гаврилюк, Александр Волобуев, Ирина Цырулева, Алексей Забродин

Источник: Газета Известия