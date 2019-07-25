Раненый белорусский дипломат остается в отделении интенсивной терапии

Раненный в Анкаре белорусский дипломат Александр Поганшев продолжает оставаться в палате интенсивной терапии. Об этом 25 июля сообщает «ТАСС» со ссылкой на комментарий госпиталя «Гювен».
«Была успешно проведена операция, после нее он продолжает оставаться под нашим наблюдением в отделении интенсивной терапии» — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 24 июля. В дипломата выстрелили, когда он гулял с сыном в парке Дикмен в Анкаре. По данным СМИ, он получил четыре пулевых ранения. Дипломата госпитализировали и в тот же день прооперировали.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что, по предварительным данным, между дипломатом и нападавшим возникла ссора. По его словам, за развитием ситуации следит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Также сообщается, что выстрелы произвел отставной турецкий военный, который после инцидента покончил с собой.
Источник: Газета Известия
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