Раненый белорусский дипломат остается в отделении интенсивной терапии

25 июля 2019     24
Раненый белорусский дипломат остается в отделении интенсивной терапии

Раненный в Анкаре белорусский дипломат Александр Поганшев продолжает оставаться в палате интенсивной терапии. Об этом 25 июля сообщает «ТАСС» со ссылкой на комментарий госпиталя «Гювен».

«Была успешно проведена операция, после нее он продолжает оставаться под нашим наблюдением в отделении интенсивной терапии» — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 24 июля. В дипломата выстрелили, когда он гулял с сыном в парке Дикмен в Анкаре. По данным СМИ, он получил четыре пулевых ранения. Дипломата госпитализировали и в тот же день прооперировали.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что, по предварительным данным, между дипломатом и нападавшим возникла ссора. По его словам, за развитием ситуации следит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Также сообщается, что выстрелы произвел отставной турецкий военный, который после инцидента покончил с собой.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

В Севастополе обсудят вопросы создания культурно-образовательного кластера
В Севастополе обсудят вопросы создания культурно-образовательного кластера

29 июля в Севастополе состоится экспертно-аналитическая сессия по вопросам взаимодействия культурно-образовательного и музейного комплекса с региональными и муниципальными учреждениями культуры …


Правительство Севастополя подпишет мировое соглашение с Инкерманским винзаводом
Правительство Севастополя подпишет мировое соглашение с Инкерманским винзаводом

25 июля, правительство Севастополя утвердило решение о заключении мирового соглашения между городским департаментом по имущественным и земельным отношениям и «Инкерманским …


Севастопольцы недовольны состоянием городских дорог
Севастопольцы недовольны состоянием городских дорог

Обсуждение городских проблем в Севастополе давно перешло в социальные сети, и сейчас этот процесс уже можно назвать двусторонним. В этом …


В Севастополе ветеранам компенсируют замену аварийных газовых плит
В Севастополе ветеранам компенсируют замену аварийных газовых плит

Ветеранам Великой Отечественной войны департамент городского хозяйства поможет с заменой аварийных газовых плит и водонагревателей. На эти цели из бюджета …


ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в 5 раз
ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в 5 раз

Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в 5 раз. © …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info