Рапирист из США встал на колено в борьбе с «ненавистным президентом»

Американский рапирист Рейс Имбоден во время исполнения гимна США на церемонии награждения на Панамериканских играх встал на одно колено. О мотивах поступка спортсмен рассказал 10 августа на странице в Instagram.

По словам рапириста, из-за многочисленных проблем Соединенных Штатов ущемлена его гордость. «Это расизм, торговля оружием, жестокое обращение с мигрантами и ненавистный президент, — перечислил он. — Сегодня я решил пожертвовать торжественным для себя моментом на подиуме, чтобы привлечь внимание к требующим решения вопросам».

В конце июля стало известно, что больше половины (51%) американских избирателей считают американского лидера Дональда Трампа расистом.

Панамериканские игры-2019 проходили в Перу с 26 июля по 11 августа, в них приняли участие почти 6,7 тыс. атлетов. Имбоден занял третье место в личных соревнованиях и выиграл золото в командном зачете.

Источник: Газета Известия