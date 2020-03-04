Раскрыта возможность Су-57 «недостаточно» обнаружить F-35

4 марта 2020     21
Раскрыта возможность Су-57 «недостаточно» обнаружить F-35

Перспективный российский истребитель Су-57 раскроет местоположение малозаметных истребителей, в частности, американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II, лишь приближенно, пишет «Военно-промышленный курьер».

Газета напоминает, что для подобных возможностей у Су-57 в передней кромке крыла имеет антенные системы радиолокационной станции «Белка», работающие в сантиметровом диапазоне, позволяя «обнаружить любого “невидимку” за несколько сотен километров».

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10:13 — 24 декабря 2019

«Правда, разрешающая способность в данном случае недостаточна, чтобы произвести пуск ракеты по цели. Но это позволит пилоту не только подготовиться к встрече с противником, но и передать на землю или самолетам работающей в небе эскадрильи информацию о местонахождении вражеского борта», — пишет издание.

В сентябре 2019 года исполнительный директор Военно-воздушных сил США по закупкам Уил Ропер заявил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.

Источник: Лента.Ру

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