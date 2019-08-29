Раскрыта дальнейшая судьба освобожденного на Украине Вышинского

Судьба руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского зависит от назначения нового генерального прокурора. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский.

Он затруднился сказать, сколько может занять процесс над его подзащитным. «Если есть политическая воля и генпрокуратура откажется от обвинения, то весь процесс может пройти за одно заседание», — отметил он. Однако если генпрокурор продолжит настаивать на обвинениях, то суд над Вышинским может занять более полугода, предупредил адвокат.

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13:28 — 28 августа

28 августа Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство — журналист будет обязан являться в суд или к следователю по первому требованию. Предполагалось, что главный редактор РИА Новости Украина примет участие в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «33 на 33», но позднее стало известно, что Вышинский отказался от обмена. Причиной этому стало его желание доказать свою невиновность в суде.

Под стражей журналист находился 400 дней. Он был арестован в мае 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Своей вины Вышинский не признавал.

Источник: Лента.Ру