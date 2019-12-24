Раскрыта загадка строительства древних каменных монументов

24 декабря 2019     13
Раскрыта загадка строительства древних каменных монументов

Ученые Сент-Эндрюсского университета в Шотландии и Университета Брэдфорда в Англии раскрыли загадку каменных кругов на архипелаге Внешние Гебриды, аналогичных Стоунхенджу. Местные жители строили их вокруг «священных мест», связанных с силами природы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Археологи с помощью спутников изучили окрестности культового мегалитического сооружения Калланиш на острове Льюис, чтобы найти другие постройки, скрытые под торфом. Оказалось, что на Участке XI, где стоит большой камень, имеются следы мегалитического круга, в центре которого расположена магнитная аномалия. Последняя, возможно, возникла от одного или нескольких ударов молнии.

По словам ученых, древние жители острова могли построить мегалит вокруг скалы или дерева, в который ударила молния. Это указывает на то, что силы природы, были тесно связаны с повседневной жизнью ранних фермерских общин на Внешних Гебридах.

Исследователи также реконструировали первоначальный вид круга Na Dromannan, стоячие камни которого упали или были погребены. Мегалит позволял отслеживать прохождение по небу Солнца и Луны.

Источник: Лента.Ру

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Раскрыта загадка строительства древних каменных монументов
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