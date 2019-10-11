Раскрыта миссия разбившихся на военном самолете в Конго россиян

11 октября 2019     18
Раскрыта миссия разбившихся на военном самолете в Конго россиян

Россияне, которые, по предварительным данным, находились на борту разбившегося в Демократической Республике Конго (ДРК) военного грузового самолета Ан-72, могли обучать экипаж. Об этом сообщил бывший летный директор «Внуковских авиалиний» заслуженный пилот России Юрий Сытник, пишет URA.RU.

«Наши работают там по контракту. Конго дружественная для нас страна, и там находятся военные советники, которые выполняют полеты на самолетах по территории республики», — сказал пилот. Он добавил, что разбившийся самолет, скорее всего, был куплен или передан в аренду в Конго. Сытник не исключил, что у воздушного судна было совместное обслуживание и экипаж.

Говоря о причинах крушения, заслуженный пилот отметил, что они могут быть самые разные. Он предположил, что воздушное судно могли сбить, у него могли заглохнуть двигатели, либо самолет врезался в гору. «Африка — есть Африка. Там много наших самолетов лежит и много наших летчиков», — резюмировал он.

11 октября 2019 года пресс-атташе посольства России в ДРК Наталья Кононова сообщила, что в экипаже военного грузового самолета Ан-72, разбившегося в Демократической Республике Конго (ДРК), по предварительным данным, были россияне. По ее словам, диппредставительство находится в постоянном контакте с властями Конго.

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Источник: Лента.Ру

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