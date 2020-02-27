Раскрыта правда об эпидемии раннего старения

27 февраля 2020     14
Раскрыта правда об эпидемии раннего старения

Ученые Университета Конкордия в Канаде выяснили, что ожирение является формой преждевременного старения и способствует преждевременной смерти. Об исследовании, которое раскрывает правду об эпидемии лишнего веса, сообщает издание Science Alert.

Специалисты проанализировали более 200 научных работ, посвященных воздействию ожирения на организм на молекулярном и клеточном уровнях, включая влияние на иммунную систему, когнитивные и другие функции. Оказалось, что лишний вес предрасполагает людей к раннему развитию хронических заболеваний, которые связаны со старением. Ученые считают, что ожирение не просто ускоряет старение, но является его формой, поскольку в обоих случаях задействованы одни и те же биологические механизмы.

Ожирение способствует ранней дисфункции митохондрий, системному воспалению, ослаблению иммунной системы и укорочению теломер.

По подсчетам специалистов, во всем мире от ожирения и лишнего веса страдают более двух миллиардов человек, при этом показатели заболеваемости утроились с 1975 года, а у детей и подростков — увеличились десятикратно.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Какие задачи по робототехнике решают школьники Севастополя
Какие задачи по робототехнике решают школьники Севастополя

Построить дом города будущего, разработать виртуальный тренажёр для машиностроительного завода. Севастопольские школьники, решая реальные задачи, учатся и помогают взрослым. О …


Сотрудники Арбитражного суда Севастополя эвакуировались за минуту
Сотрудники Арбитражного суда Севастополя эвакуировались за минуту

Посетителей и работников Арбитражного суда Севастополя сегодня эвакуировали по пожарной тревоге. Это были плановые учения, тренировку организовали судебные приставы, полиция, …


В Крыму сильный ветер сорвал крыши с двух зданий
В Крыму сильный ветер сорвал крыши с двух зданий

Штормовой ветер 27 февраля повредил кровлю на двух зданиях Симферополя. В 13:05 в службу спасения поступило сообщение о том, что …


Малоимущим севастопольцам положена субсидия на оплату услуг ЖКХ
Малоимущим севастопольцам положена субсидия на оплату услуг ЖКХ

Если семья затрачивает более 17% своего дохода на оплату коммунальных услуг, то ей положена субсидия. В Севастополе, по данным департамента …


В школах Севастополя планируют организовать раздельный сбор мусора
В школах Севастополя планируют организовать раздельный сбор мусора

Севастополю необходим закон о благоустройстве территорий. Такое мнение высказал в интервью Вести ФМ депутат Законодательного собрания города Севастополя второго созыва, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты