Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде

25 февраля 2020     11
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде

Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом. Об исследовании, которое раскрывает правду о небесном теле, сообщает издание Science Alert.

Специалисты, работающие в проекте SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), изучили небесное тело с помощью радиотелескопов, чтобы зафиксировать возможные радиосигналы, которые доказали бы наличие на объекте какой-либо технологии. Похожий поиск проводился и для другого известного межзвездного тела — астероида Оумуамуа. Тогда ученые тоже не выявили признаков инопланетной деятельности.

По мнению специалистов, если инопланетные цивилизации действительно существуют, то есть высокая вероятность того, что они создают зонды для исследований, контактов с другими разумными формами жизни, распространения живых организмов и других задач. В этом случае обнаружение таких зондов станет доказательством существования инопланетян. Однако до сих пор астрономы не находили межзвездных искусственных устройств, что является одним из аспектов парадокса Ферми.

Источник: Лента.Ру

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