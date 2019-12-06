Раскрыта причина превосходства России над США в наземных ядерных силах

6 декабря 2019     13
Раскрыта причина превосходства России над США в наземных ядерных силах

Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил, поскольку своевременно модернизировала вооружения. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил конструктор межконтинентальных ракет «Булава» и «Ярс» Юрий Соломонов.

По его словам, Россия гораздо раньше Соединенных Штатов использовала серьезные интеллектуальные ресурсы для модернизации ядерных сил наземного базирования. Так, Пентагон провел последнюю модернизацию 10-15 лет назад, уточнил Соломонов. «У них в свое время были попытки создать ПГРК [Подвижный грунтовый ракетный комплекс], была ракета маленького веса подвижного базирования Midgetman в 1980-е годы», — добавил специалист.

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Он подчеркнул, что США потеряли на этом много средств.

Конструктор также рассказал, что именно ракета «Ярс» стала гордостью российской оборонки. Она, по его словам, имеет новые двигательные установки, новое боевое оснащение и обладает существенно более высокими характеристиками с точки зрения боевой эффективности.

Российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью PC-24 «Ярс» является развитием комплекса РТ-2ПМ2 «Тополь-М». Первый пуск PC-24 «Ярс» состоялся в 2007 году.

МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году.

Источник: Лента.Ру

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