Раскрыта суть научных грантов

На официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных актов опубликован проект постановления правительства России «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий на проведение крупномасштабных фундаментальных научных исследований».

Гранты предоставляются на конкурсной основе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям «в целях проведения крупномасштабных фундаментальных научных исследований для государственной поддержки крупных научных проектов и масштабных научных проектов мирового уровня, для получения значимых научных результатов мирового уровня дающих новые знания о законах развития природы, общества и человека». Их начнут выделять с 2021 года.