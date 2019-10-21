Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана под Москвой

21 октября 2019     19
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана под Москвой

Депутата Раменского района Подмосковья Татьяну Сидорову и членов ее семьи — жертв преступного сообщества, возглавляемого, по данным следствия, Олегом Медведевым (Шишкановым), известным как Шишкан — похитили и расстреляли, после чего скинули в овраг и присыпали землей. Об этом в понедельник, 21 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, у двоих погибших в области головы обнаружили пули, у еще двоих — пулевые отверстия. Также на телах находились золотые украшения, что исключает версию убийства с целью хищения.

Изначально они были лишь присыпаны землей, однако, позже этот участок местности оказался в зоне рекультивации, из-за чего тела оказались скрыты под большим слоем почвы, на глубине четырех метров. После задержания членов ОПС следствие получило достоверную информацию о месте захоронения погибших. С 2012 года рельеф местности в этом районе изменился, поэтому для извлечения тел потребовались обширные и трудоемкие раскопки.

Ранее 21 октября сообщалось, что в Подмосковье обнаружены тела четырех жертв преступного сообщества, по данным следствия возглавляемого Олегом Медведевым (Шишкановым), также известным как Шишкан.

По словам официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, жертвами стали подмосковный депутат и генеральный директор компании «Племзавод Раменское» Татьяна Сидорова, а также трое ее родственников — муж, сын и сестра. Чтобы найти тела пришлось раскопать 2 тысячи квадратных метров, сами работы длились 12 дней. Убитых же нашли на глубине 4 метров. Предполагается, что они отказались передать в распоряжение членов банды земельные участки.

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Источник: Лента.Ру

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