Раскрыта тайна необъяснимого излучения из космоса

29 ноября 2019     21
Раскрыта тайна необъяснимого излучения из космоса

Ученые Колумбийского университета объяснили происхождение загадочного космического излучения, которое приходит из областей, где расположены черные дыры и нейтронные звезды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи разработали компьютерные симуляции возможных механизмов, которые порождают высокоэнергетические космические лучи. Оказалось, что ключевую роль играет турбулентность в межзведной среде и перезамыкание сверхсильных магнитных полей. Силовые линии разрываются и быстро воссоединяются, меняя свою конфигурацию, при этом ускоряют заряженные частицы до околосветовых скоростей.

Турбулентность, в свою очередь, способствует флуктуациям в изначальных скоростях частиц, которые в результате могут начать двигаться очень быстро, ускоряясь в магнитном поле.

Специалисты планируют сравнить результаты теоретической работы с наблюдениями электромагнитного спектра Крабовидной туманности, в центре которой находится нейтронная звезда PSR B0531+21, возникшая в результате вспышки сверхновой в 1054 году.

Источник: Лента.Ру

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