Раскрыта тайна необъяснимого излучения из космоса

Ученые Колумбийского университета объяснили происхождение загадочного космического излучения, которое приходит из областей, где расположены черные дыры и нейтронные звезды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи разработали компьютерные симуляции возможных механизмов, которые порождают высокоэнергетические космические лучи. Оказалось, что ключевую роль играет турбулентность в межзведной среде и перезамыкание сверхсильных магнитных полей. Силовые линии разрываются и быстро воссоединяются, меняя свою конфигурацию, при этом ускоряют заряженные частицы до околосветовых скоростей.

Турбулентность, в свою очередь, способствует флуктуациям в изначальных скоростях частиц, которые в результате могут начать двигаться очень быстро, ускоряясь в магнитном поле.

Специалисты планируют сравнить результаты теоретической работы с наблюдениями электромагнитного спектра Крабовидной туманности, в центре которой находится нейтронная звезда PSR B0531+21, возникшая в результате вспышки сверхновой в 1054 году.

Источник: Лента.Ру