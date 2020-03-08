Раскрыто содержание записки от сделавшей предложение Путину девушки

Журналисты телеканала «Россия 1» раскрыли содержание записки, которую жительница Иваново Юлия Шилова направила президенту России Владимиру Путину. Письмо показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье, 8 марта.

Шилова передала главе государства две своих фотографии. На обороте одной из них написаны ее имя и родной город. В тексте говорится: «Возьмите меня замуж! Пожалуйста. У меня высшее образование, мне 28 лет, без детей и материальных проблем».

7 марта Шилова рассказала журналистам о себе. Она актриса, работает в детском театре. Мужа у нее нет и, по ее словам, она пока не нашла того, кто бы ее устраивал. Главу государства она ценит за лидерские качества и харизму.

«Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах» — отметила она. Шилова добавила, что справилась бы с ролью первой леди.

6 марта глава государства прибыл в Ивановскую область с рабочим визитом. После осмотра отремонтированного здания городской детской поликлиники он решил пообщаться с жителями города. Внезапно одна из девушек прокричала: «А возьмите меня замуж!» Она подарила Путину свою фотографию, и после этого он перекинулся с ней парой фраз.

Источник: Газета Известия