Раскрыто тайное значение украшения Набиуллиной

20 марта 2020     17
Раскрыто тайное значение украшения Набиуллиной

Историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил аксессуар главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной и раскрыл его тайное значение. Своим мнение он поделился с журналистами «Газета.Ru».

По мнению ведущего передачи «Модный приговор», брошь в виде неваляшки, прикрепленная к пиджаку Набиуллиной, не несет в себе скрытого смысла. Однако он предположил, что глава ЦБ с помощью украшения хотела подчеркнуть, что она патриот. «Она, наверное, хотела сказать, что это брошь с русским дизайном, не Chanel или какая-нибудь американская фиговинка, а наша русская неваляшка», — высказался Васильев.

Эксперт добавил, что в странах Европы элементы одежды политиков действительно часто имеют тайное значение, однако отметил, что это не присуще российским чиновникам. «Политиков-женщин у нас очень немного, а самая заметная из них, [Валентина] Матвиенко, как правило, в очень дорогих и очень статусных костюмах от Chanel», — пояснил историк моды.

В январе Александр Васильев дал оценку нарядам чиновниц, которые пришли дарить блокадникам хлеб в меховых шубах. Он считает, что женщинам следовало одеться скромнее, поскольку приходить в дорогих шубах к людям, находящимся в затруднительном финансовом положении, — нетактично.

Источник: Лента.Ру

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Раскрыто тайное значение украшения Набиуллиной
Раскрыто тайное значение украшения Набиуллиной

Историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил аксессуар главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной и раскрыл его тайное значение. Своим мнение …



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