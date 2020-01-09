Раскрыты возможности России самостоятельно достроить «Северный поток-2»

9 января 2020     15
Раскрыты возможности России самостоятельно достроить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток-2» Россия достроит самостоятельно, заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью газете «Известия».

Он также не исключил возможность того, что трубоукладчик швейцарской компании Allseas возобновит работу над российским проектом. Как считает собеседник издания, «плевок в лицо» в виде американских санкций против газопровода может подтолкнуть Европу «продавить свои интересы».

Однако Правосудов отметил, что «Северный поток-2» введут в эксплуатацию уже в этом году вне зависимости от участия Allseas, поскольку у России есть собственное судно для прокладки труб — «Академик Черский».

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении российских газопровода «Северный поток-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. После этого Allseas заявила о прекращении строительства. В Совете Федерации выразили мнение, что попытки США помешать запуску газопровода обречены на провал.

Ограничительные меры США также введены против российского газопровода «Турецкий поток», который торжественно открыли 8 января президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: Лента.Ру

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