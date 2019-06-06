Раскрыты данные о самой маленькой квартире Москвы

Минимальная площадь квартиры, выставленной на продажу в российской столице, — 11 квадратных метров. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Малогабаритный объект, требующий ремонта, расположен в жилом доме на Ферганской улице в районе Выхино-Жулебино (Юго-Восточный округ). Владелец оценил его в 1,99 миллиона рублей. Квартиру можно купить только за наличные. В помещении есть спальная зона и санузел.

Чуть больше — 2,15 миллиона — просят за 12-метровую квартиру в доме на улице Бестужевых (район Отрадное, Северо-Восточный административный округ). На Никитинской улице (Измайлово, Восточный округ) аналитики обнаружили студию площадью 14,5 метра, также требующую ремонта и оцененную в те же 2,15 миллиона.