Раскрыты детали антикризисного плана правительства России

20 марта 2020     20
Раскрыты детали антикризисного плана правительства России

Правительство России готовится поддерживать кризисные отрасли, а также население. Детали антикризисного плана приводят «Ведомости».

Для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов предложил создать фонд содействия занятости для доплаты тем, кто потерял работу и не получил достойной компенсации от работодателя.

Другой задачей являются лекарства. Правительство намерено упростить доступ иностранных препаратов и изделий на российский рынок, частично отменить преференции для отечественных производителей на госторгах.

Власти намерены следить за ростом цен на продовольствие и товары первой необходимости, а также субсидировать ставки кредитов, которые предприятия возьмут, чтобы сформировать запасы, и упростить импорт — обнулить ввозные пошлины, а экспорт при необходимости ограничить.

Старший научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина считает, что такие меры правительства логичны, однако не могут дать должного эффекта: все еще действует продовольственное эмбарго, обязанность контроля с таможни никто не снимал. При этом цены на импортные товары в основном растут из-за падения рубля, поэтому обнуление пошлин не улучшит ситуацию, подчеркивает она.

Материалы по теме

00:01 — 10 марта

Время краха

Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

Российские производители также выступили против обнуления пошлин. Решение должно обсуждаться с отраслевыми союзами и в любом случае быть временным, полагает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

При этом из-за коронавируса все больше стран закрывают границы и блокируют торговлю, если из-за коронавируса будут и дальше «ломать цепочки поставок,» обнуление не поможет напомнила Баландина.

Транспортный и туристический бизнес также получит компенсацию убытков, культурные и спортивные компании — поддержку, а лизинговые — докапитализацию. Малый и средний бизнес могут претендовать на трехмесячную отсрочку уплаты страховых взносов, а также временную отсрочку арендных платежей, в случае аренды площади у государства.

На поддержку правительства могут также рассчитывать застройщики. Им субсидируют процентные ставки кредитов по проектному финансированию.

Ранее сообщалось, что антикризисный план включает в себя создание антикризисного фонда в 300 миллиардов рублей.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Раскрыты детали антикризисного плана правительства России
Раскрыты детали антикризисного плана правительства России

Правительство России готовится поддерживать кризисные отрасли, а также население. Детали антикризисного плана приводят «Ведомости». Для тех, кто лишится работы, будут …


Появилось видео патрулирования трассы в Сирии российскими вертолетами
Появилось видео патрулирования трассы в Сирии российскими вертолетами

Появилось видео патрулирования трассы в Сирии российскими боевыми вертолетами Ми-8 и Ми-35. Запись опубликовал Telegram-канал РИА Новости. Видео, снятое из …


Ивлеева подержала во рту бычий пенис
Ивлеева подержала во рту бычий пенис

Певица Елена Темникова стала гостьей шоу ведущей Анастасии Ивлеевой Agentshow Land. Вместе они поучаствовали в одной из рубрик программы под …


Врач предрек появление новых опасных пандемий
Врач предрек появление новых опасных пандемий

Пандемия коронавируса своеобразная тренировка перед появлением более опасных для человека вирусов, считает военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов. …


Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом
Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом

00:38 Франкфуртский футбольный клуб «Айнтрахт» сообщил о выявлении у одного из игроков коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба команды из Франкфурта-на-Майне, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты