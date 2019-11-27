Раскрыты детали решения суда по газовому спору с Украиной

27 ноября 2019     18
Раскрыты детали решения суда по газовому спору с Украиной

Директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскрыл детали решения апелляционного суда шведского округа Свеа по газовому спору с российским «Газпромом». Об этом он написал в своем Facebook.

Так, помимо того, что суд отклонил апелляционную жалобу «Газпрома», он также обязал российскую газовую компанию компенсировать украинской стороне расходы на судебный процесс в размере 1,02 миллиона евро.

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Кроме того, апелляционный суд отклонил запрос «Газпрома» на компенсацию затрат на разбирательство и требование секретности от российской компании. Отмечается, что это решение не подлежит отмене или обжалованию.

27 ноября стало известно, что апелляционный суд шведского округа Свеа отклонил апелляционную жалобу «Газпрома» на прошлогоднее решение Стокгольмского арбитража, присудившего «Нафтогазу Украины» компенсацию в размере 2,56 миллиарда долларов.

Решения по двум другим спорам между компаниями будут вынесены в 2020 году.

Источник: Лента.Ру

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