Раскрыты имена самых востребованных артистов на новогодних корпоративах

Раскрыты имена самых востребованных артистов на новогодних корпоративах. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Продюсер Евгений Морозов рассказал, что последние десять лет самыми высокооплачиваемыми и популярными остаются такие музыканты, как Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Дима Билан, Лолита и Леонид Агутин.

«Есть артист, как Юрий Антонов, которого все хотят, все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести, но не каждый может позвонить и сказать: “Юрий Михайлович, подъезжайте завтра в ресторан, споете нам!” Востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко», — поделился Морозов.

Он добавил, что певицы Полина Гагарина и Вера Брежнева обычно устанавливают очень высокую цену на выступления на корпоративах — от 80 до 100 тысяч евро. Среди тех, чьи концерты стоят меньших денег, стабильным спросом пользуются Владимир Кузьмин и Сосо Павлиашвили.

В октябре Telegram-канал Super опубликовал данные о новогодних гонорарах российских звезд. Самыми «дорогими» музыкантами оказались участники группы «Ленинград» — их выступление на частных мероприятиях стоит 150 тысяч евро (10,6 миллиона рублей). Кроме того отмечалось, что у коллектива «роскошный райдер».

Источник: Лента.Ру