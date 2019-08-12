Раскрыты лучшие способы начать откровенный разговор в Tinder

12 августа 2019     36
Раскрыты лучшие способы начать откровенный разговор в Tinder

Авторы блога Swipelife.Tinder составили список вопросов, которые помогут начать откровенный разговор с собеседником в приложении для знакомств.

Среди вопросов было несколько тех, что касались непосредственно личного опыта человека: «Какой день был самым лучшим в твоей жизни и почему?» и «Какое качество ты ценишь больше всего в партнере?». Последний вопрос, по мнению авторов, поможет сразу оценить, получат ли оба партнера от отношений то, что хотят.

Материалы по теме

10:43 — 10 октября 2015

Однако большинство вопросов были нестандартными и предлагали человеку представить себя в воображаемой ситуации. Например, чтобы узнать о предпочтениях нового знакомого в еде, эксперты рекомендовали спросить у него, какое бы блюдо он съел, если бы это был его последний прием пищи в жизни.

По мнению специалистов, многое о ценностях человека могут рассказать его ответы на такие вопросы, как «Если бы ты мог отказаться от сна на год и не уставать, на что бы ты потратил свободное время?» и «Что бы ты выбрал: американские горки или книгу?»

Авторы статьи также отметили, что о характере человека можно узнать, спросив у него, какую татуировку он бы сделал, если бы она через год исчезла. «Если он хочет черный “рукав»” скорее всего, он уверен в себе и порывист», — написали эксперты.

Вопрос «Хотел бы ты участвовать в реалити-шоу?» поможет понять, кем именно является собеседник: экстравертом или интровертом.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На горе Таз-Тау в Крыму упал парапланерист
На горе Таз-Тау в Крыму упал парапланерист

Накануне, 11 августа, на горе Таз-Тау в Симферопольском районе упал парапланерист – молодой человек 1977 года рождения. Он не мог …


Член президиума союза «ММА» России поздравил строителей с праздником
Член президиума союза «ММА» России поздравил строителей с праздником

Уважаемые строители и ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! В строительной отрасли Севастополя трудятся специалисты самого …


Депутат Госдумы РФ от Севастополя поздравил строителей
Депутат Госдумы РФ от Севастополя поздравил строителей

День строителя – праздник многих профессий, среди которых есть архитекторы и каменщики, инженеры и проектировщики, талантом которых возводятся дома, больницы, …


Раскрыты лучшие способы начать откровенный разговор в Tinder
Раскрыты лучшие способы начать откровенный разговор в Tinder

Авторы блога Swipelife.Tinder составили список вопросов, которые помогут начать откровенный разговор с собеседником в приложении для знакомств. Среди вопросов было …


Рапирист из США встал на колено в борьбе с «ненавистным президентом»
Рапирист из США встал на колено в борьбе с «ненавистным президентом»

Американский рапирист Рейс Имбоден во время исполнения гимна США на церемонии награждения на Панамериканских играх встал на одно колено. О …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты