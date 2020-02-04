Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии

По данным издания, погибшие — офицеры управления «С» («Смерч») и управления «К» («Кавказ») Центра специального назначения ФСБ. Они были снайперами и направлялись на усиление сирийского подразделения, но дорога оказалась заминированной. Подрыв произошел в районе населенного пункта Захра, к северо-западу от Алеппо.

Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ России в Сирии. Как сообщили источники газеты «Коммерсантъ», машина, в которой находились бойцы, подорвалась на фугасе.

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