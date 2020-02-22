Раскрыты обстоятельства обысков у российских биатлонистов

22 февраля 2020     11
Раскрыты обстоятельства обысков у российских биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал об обстоятельствах обысков в номере российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева. Слова функционера прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».

Драчев подтвердил, что полиция отреагировала на заявление одного из членов Международного союза биатлонистов (IBU). Поводом послужило нарушение со стороны тренера Логинова Александра Касперовича, который получил аккредитацию через Федерацию биатлона Украины. При этом итальянские правоохранительные органы учитывали дисквалификацию Логинова за употребление допинга в 2014 году и проверяли номер и автомобиль отечественного спортсмена на наличие запрещенных препаратов.

«Логинова на сегодня отбили», — подчеркнул Драчев. Полиция не стала задерживать российского биатлониста. Он сможет принять участие в эстафете 22 февраля.

Ранее 22 февраля стало известно, что полицейские начали обыск в номере российских биатлонистов. Об этом сообщил Дмитрий Губерниев: журналист также опубликовал видео, где проводится обыск автомобиля Логинова.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

Источник: Лента.Ру

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