Раскрыты подробности заражения Тома Хэнкса коронавирусом

12 марта 2020     20
Раскрыты подробности заражения Тома Хэнкса коронавирусом

Сын актера Тома Хэнкса Чет записал видеообращение, в котором раскрыл подробности заражения отца и матери коронавирусом в Австралии. Запись он опубликовал в Instagram в четверг, 12 марта.

«Всем привет! Это правда, у моих родителей нашли коронавирус. С ума сойти», — отметил 29-летний Чет, объяснив, что поговорил с родственниками по телефону.

🙏🏻❤️

Фото опубликовано @chethanx

«Они оба в порядке, у них нет особо сильных симптомов. Они не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть, о чем волноваться. Спасибо за то, что вы переживаете о них, и за пожелания о выздоровлении. Я думаю, все будет в порядке», — подчеркнул он.

Ранее в четверг 63-летний Хэнкс сам объявил, что он и его 63-летняя жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. По его словам, они оба почувствовали недомогание с характерными для COVID-2019 симптомами и решили сдать анализы.

Источник: Лента.Ру

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