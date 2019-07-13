Раскрыты подробности пари Зеленского с украинским мэром

13 июля 2019     7
Раскрыты подробности пари Зеленского с украинским мэром

Президент Украины Владимир Зеленский должен будет что-нибудь выпить на дне города Днепр в случае проигрыша пари мэру Борису Филатову. Об этом градоначальник написал в своем Facebook.

«Пари должно быть двухсторонним. Я хотел попросить денег для города, но с учетом того, что Зеленский сдвинул вопрос аэропорта с мертвой точки, то это была бы наглость. Поэтому я пригласил его в гости на день Города и выпить по рюмке», — пояснил он.

12 июля Зеленский заключил пари с Филатовым о реконструкции моста. В случае, если объект не будет сдан 14 сентября, градоначальник напишет заявление о своей отставке. Зеленский также пообещал, что приедет проверять готовность моста вместе со своей командой к обозначенной дате. «Президент сам, первый, на КамАЗе будет ехать через мост», — сообщил глава президентского офиса Андрей Богдан.

Источник: Лента.Ру

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