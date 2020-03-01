Раскрыты подробности первой смерти от коронавируса в США

29 февраля 2020     23
Раскрыты подробности первой смерти от коронавируса в США

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар раскрыл подробности о первой смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 в США в эфире телеканала CNN.

Первой жертвой инфекции в США стала женщина в возрасте 50 лет. Из страны она не выезжала. Предварительно причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2.

В США на данный момент зафиксировано 68 случаев заболевания. Всего в мире, по последним данным, коронавирусом заразились более 85,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 39,7 тысяч — вылечились.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России ввели новые правила эксплуатации старых автомобилей
В России ввели новые правила эксплуатации старых автомобилей

В России начал действовать государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств. Новые правила вступили в силу в воскресенье, 1 марта, …


Футболист перекинул мяч через вратаря ударом с линии штрафной
Футболист перекинул мяч через вратаря ударом с линии штрафной

Аргентинский нападающий «Монреаль Импакт» Максимилиано Уррути отметился голом в матче MLS против «Нью-Ингленд Революшн». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира. На …


В Анкаре напали на квартиры сотрудников российского СМИ
В Анкаре напали на квартиры сотрудников российского СМИ

Неизвестные совершили нападение на квартиры трех сотрудников новостного агентства Sputnik Турция в Анкаре. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита …


В США назвали ядерный удар по России смертельным для них самих
В США назвали ядерный удар по России смертельным для них самих

Безответный запуск 100 ядерных боеголовок по России стал бы разрушительным для США. Такое мнение в статье The Conversation выразил профессор …


Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Украина с 1 марта ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию. Теперь украинцы смогут выезжать в РФ только при …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты