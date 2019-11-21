Раскрыты подробности создания российского аналога «Википедии»

21 ноября 2019     17
Раскрыты подробности создания российского аналога «Википедии»

Для создания российской интернет-энциклопедии, которую называют аналогом «Википедии», привлекут 270 штатных работников и сотни авторов. Об этом на презентации проекта заявил ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» (БРЭ) Сергей Кравец, пишет «Интерфакс».

В настоящее время над созданием российской интернет-энциклопедии работают около 150 работников. Кравец сообщил, что планируется расширение штата до 270 человек и привлечение сотни авторов.

По его словам, название проекта пока обсуждается. «Есть точная уверенность, что надо сохранить преемство с названием “Большой российской энциклопедии”», — сказал ответственный редактор.

При этом Кравец уточнил, что российский проект рассчитан прежде всего на преподавателей и учащихся. Все статьи будут написаны авторами на условиях БРЭ, а за их компетентность люди будут отвечать «своим авторитетом», уточнил он. Работу авторов и рецензентов оплатят из гонорарного фонда. Редактор БРЭ считает, что у «Википедии» сохранится своя аудитория, «которой не так важна достоверность знаний в деталях».

В ноябре президент России Владимир Путин высказался за замену интернет-энциклопедии «Википедия» на российский аналог. Тогда глава государства выразил мнение, что заменой могла бы стать новая «Большая российская энциклопедия» (БРЭ) в электронном формате. По предварительной оценке, бюджет проекта составляет примерно два миллиарда рублей, средства рассчитаны на 33 месяца.

Впервые о создании российского аналога «Википедии» на основе БРЭ заговорили еще в 2010 году. Проект презентовали под названием «Знание». Тогда планировалось в одном ресурсе объединить содержание БРЭ, энциклопедий «Росспэн», «Православной энциклопедии», изданий РАН, а также ряда изданий, сертифицированных научным советом как достоверные.

Источник: Лента.Ру

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Раскрыты подробности создания российского аналога «Википедии»
Раскрыты подробности создания российского аналога «Википедии»

Для создания российской интернет-энциклопедии, которую называют аналогом «Википедии», привлекут 270 штатных работников и сотни авторов. Об этом на презентации проекта …



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