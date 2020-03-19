Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости

19 марта 2020     18
Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости

Резкое обесценивание рубля повысило интерес к российскому рынку недвижимости в полтора раза. К такому выводу пришли эксперты ЦИАН, материалы подготовленного ими исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики раскрыли количество уникальных посетителей базы недвижимости ЦИАН в периоды высокой курсовой волатильности: выяснилось, что падение рубля увеличило покупательскую активность на 42 процента. При этом для сохранения средств россияне выбирают преимущественно готовое жилье: количество запросов на вторичном рынке увеличилось на 44 процента, на новостройки — на 35 процентов.

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11:09 — 9 марта

Максимальный всплеск покупательского спроса зафиксирован в Новосибирске, Перми и Волгограде. «Москвичи и петербуржцы хранят деньги в валюте и не торопятся покупать недвижимость», — поясняют эксперты. Они также отмечают, что в начале марта до 5 процентов продавцов недвижимости в городах-миллионниках взяли паузу, сняв квартиры с продажи, — это также одно из последствий обесценивания рубля.

«Курсовые колебания оказали давление на среднюю стоимость квадратного метра в городах-миллионниках, — подчеркивают в ЦИАН. — Средняя цена “квадрата” 9 марта 2020 года относительно 7 марта снизилась на 0,5 процента, достигнув показателя в 78,1 тысячи рублей. К 12 марта цена снизилась на 1 процент (до 77,8 тысячи рублей). Это самый низкий показатель с начала февраля 2020-го. Максимальное падение зафиксировано в Москве, где средняя стоимость квадратного метра снизилась на 2,1 процента после подорожания доллара». Эксперты связывают отрицательную ценовую динамику со стремлением ряда собственников найти покупателей до возможного удорожания ипотеки.

Ранее в марте России предрекли падение цен на недвижимость. Аналитики отметили, что в настоящее время вкладываться в отечественные квадратные метры не стоит, — лучше переориентироваться на объекты за рубежом или же перевести сбережения в наличные доллары.

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Источник: Лента.Ру

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