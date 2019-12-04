Раскрыты предпочтения богатых туристов в краже вещей из отелей

4 декабря 2019     17
Раскрыты предпочтения богатых туристов в краже вещей из отелей

Сотрудники отелей выявили различия между вещами, которые чаще всего крадут постояльцы из четырехзвездочных гостиниц и отелей более высокой категории. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного путеводителем по отелям и гостиницам Wellness Heaven.

Согласно выводам специалистов, вероятность того, что из номера, например, будет вынесен телевизор, в девять раз выше среди гостей более дорогих заведений. Кроме того, такие путешественники в большей мере заинтересованы в воровстве произведений искусства из отелей.

В целом, отмечают эксперты, состоятельные туристы имеют некоторые предпочтения в кражах из мест отдыха. Так, особой популярностью среди таких путешественников пользуются кофеварки, пуховые одеяла и высококачественные матрасы — предполагается, что украсть их можно, например, поместив в лифт, который ведет прямиком на подземную стоянку. Кроме того, из пятизвездочных гостиниц нередко пропадают планшеты, используемые, в частности, для бронирования спа-процедур — их стоимость в среднем может составлять 420 евро (около 30 тысяч рублей).

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08:57 — 22 апреля 2015

Ранее из результатов того же исследования стало известно о том, что наиболее распространенным объектом для кражи являются полотенца и банные халаты — их отдыхающие увозят с собой в 77,5 и 65,1 процента случаев. Не меньшей популярностью пользуются вешалки (49,3) и письменные принадлежности (39,1).

Отмечается, что в исследовании, проведенном осенью текущего года, приняли участие 1157 европейских отелей, преимущественно в Германии, Италии и Австрии. В частности, были опрошены 634 управляющих и владельца четырехзвездочных отелей, а также 523 руководителя из пятизвездочных гостиниц.

Источник: Лента.Ру

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