Раскрыты причины потери удовольствия от секса у российских мужчин

2 ноября 2019     4
Раскрыты причины потери удовольствия от секса у российских мужчин

Ученые из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского провели исследование среди российских мужчин и выяснили, почему они страдают оргазмической ангедонией — состоянием, при котором человек не получает удовольствия от секса, хотя эякуляция сохраняется. Об этом сообщают «Известия».

Сотрудники центра обследовали 50 мужчин в возрасте от 23 до 47 лет с подобными симптомами. Выяснилось, что в 20 процентах случаев мужчины не могли получать удовольствие от оргазма из-за депрессии. У 26 процентов пациентов причиной стала неврастения, у 18 процентов ангедония возникла на фоне диссоциативного расстройства. Еще чуть больше трети мужчин имели шизотипические расстройства.

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Врачи отметили, что указанные расстройства характеризовались разными симптомами — раздражительностью, невнимательностью, повышенной внушаемостью, эгоцентризмом, впечатлительностью, тревожность и общим снижением настроения.

По мнению медиков, потеря удовольствия от оргазма обусловлена исключительно психическим состоянием и не имеет физиологических причин. Врачам удалось подобрать для пациентов различные препараты и виды психотерапии, а также помочь им нормализовать режим труда и отдыха. Лечение оказалось успешным в 70 процентах случаев.

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Источник: Лента.Ру

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