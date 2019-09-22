Раскрыты размеры пенсий российских артистов

22 сентября 2019     19
Раскрыты размеры пенсий российских артистов

Российские артисты рассказали о том, какую пенсию они получают. Данные о размерах государственных пособий у них опубликовало издание «Телепрограмма».

По информации издания, самую большую пенсию получает советская актриса Светлана Светличная — около 50 тысяч рублей в месяц. Такой размер пособия обусловлен тем, что она имеет звание заслуженной артистки РСФСР.

На втором и третьем месте оказались певицы Алла Пугачева и Алена Свиридова. Пугачева получает 47 тысяч рублей, в частности, за звание народной артистки СССР. Свиридова имеет звание заслуженной артистки России и получает 41 тысячу рублей.

Кроме того, издание упомянуло размер пенсии некоторых других знаменитостей. В частности, телеведущий Николай Дроздов получает около 30 тысяч рублей, певица Лолита Милявская — 21 тысячу, а телеведущая Роза Сябитова и балетмейстер Николай Цискаридзе — 14 и 12 тысяч рублей соответственно.

В июле стали известны гонорары главных российских звезд за концерты и корпоративы. Лидером по заработкам оказался Сергей Шнуров. Его минимальный гонорар составляет семь миллионов рублей за выступление.

Источник: Лента.Ру

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