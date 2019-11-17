Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Новые универсальные десантные корабли, которые разрабатываются по заказу Военно-морского флота России, смогут нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить по 900 морпехов. Об этом со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.
По информации агентства, новые российские суда, длина которых составит 220 метров, а водоизмещение — около 25 тысяч тонн, будут оснащены доковой камерой для десантных катеров.
В сентябре стало известно, что первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Крыму в мае 2020 года. Головной корабль планируется сдать флоту до завершения текущей госпрограммы вооружения — до конца 2027 года.
Источник: Лента.Ру
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