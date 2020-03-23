Раскрыт дизайн первого Android-смартфона

На торговой площадке eBay появился прототип первого Android-смартфона. Девайс HTC Sooner был замечен изданием Android Police.

Раскрывший дизайн устройства и сам аппарат продавец называет его первым гаджетом под управлением Android, который должен был выйти на рынок. Прототип тестировался инженерами HTC и Google, но в итоге так и не появился в продаже. Модель имеет дисплей и физическую QWERTY-клавиатуру, чип TI OMAP 850 и 64 мегабайт оперативной памяти.

Продавец попросил за аппарат 195 долларов или около 15 тысяч рублей. Он заметил, что телефон пролежал на складе около десяти лет, поэтому может работать некорректно. Девайс базируется на одной из ранних версий Android, которая тестировалась на концептуальных устройствах.

HTC Sooner в итоге был отвергнут производителем, вместо него на рынок вышел смартфон HTC Dream. Аппарат был представлен в 2008 году, его цена в США составила 179 долларов или около 14 тысяч рублей. За полгода на американском рынке было продано порядка миллиона устройств.

Первая версия ОС Android была выпущена в 2008 году, разработкой системы занималась Google после покупки в 2005 году компании Android Inc. По состоянию на начало 2020 года актуальной версией операционной системы является Android 10. Публичный релиз Android 11, которая будет отличаться поддержкой 5G, ожидается в третьем квартале 2020 года.

Источник: Лента.Ру