Раскрыт дизайн следующего флагмана Huawei

В сети опубликовали изображения следующего флагмана Huawei P40. Рендеры сделаны на основе информации экспертов OnLeaks и сайта 91Mobiles.

Отличительной особенностью флагмана P40 будет основная камера на четыре сенсора, вписанная в прямоугольный блок. При этом модель P40 Pro может получить до пяти объективов с основным сенсором разрешением 64 мегапикселя. Оба девайса получат OLED-дисплей, в который будет встроен дактилоскопический сенсор, и заднюю панель из стекла. Инсайдер обратил внимание на новый дизайн металлической рамки по углам смартфона, которая отнимает немного места у передней панели.

OnLeaks передает, что флагманы линейки P40 будут работать на чипе Kirin 990 с поддержкой сетей пятого поколения. Модель P40 Pro, по версии эксперта, получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD+ и частотой обновления до 120 герц, аккумулятор емкостью 5500 миллиампер-часов. Стоимость флагмана составит 73 990 индийских рупий или примерно 65 тысяч рублей.

Линейка Huawei P40 будет представлена в марте, мероприятие пройдет в Париже. Представитель компании заявил, что флагман выйдет с Android 10 и оболочкой EMUI 10, но без предустановленных сервисов Google. Это объясняется проблемой с лицензированием ПО, вызванной внесением Huawei в санкционный список США в мае текущего года.

Источник: Лента.Ру