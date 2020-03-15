Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус

15 марта 2020     22
Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус

Результат теста президента США Дональда Трампа на наличие коронавирусной инфекции оказался отрицательным. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает ТАСС.

Лечащий врач американского президента Шон Конли подчеркнул, что спустя неделю после общения с бразильской делегацией у Трампа нет никаких симптомов заболевания.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились четыре человека из делегации бразильского президента Жаира Болсонару, посещавшей Трампа накануне. Сам Болсонару опроверг сообщения о том, что тоже заражен, однако был помещен под наблюдение.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Жертвами вируса стали 5819 человек, более 72,6 тысяч — излечились. США находятся на восьмом месте в мире по количеству заразившихся — 2726 человек.

Источник: Лента.Ру

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