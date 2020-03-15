Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус

Результат теста президента США Дональда Трампа на наличие коронавирусной инфекции оказался отрицательным. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает ТАСС.

Лечащий врач американского президента Шон Конли подчеркнул, что спустя неделю после общения с бразильской делегацией у Трампа нет никаких симптомов заболевания.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились четыре человека из делегации бразильского президента Жаира Болсонару, посещавшей Трампа накануне. Сам Болсонару опроверг сообщения о том, что тоже заражен, однако был помещен под наблюдение.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Жертвами вируса стали 5819 человек, более 72,6 тысяч — излечились. США находятся на восьмом месте в мире по количеству заразившихся — 2726 человек.

Источник: Лента.Ру