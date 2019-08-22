Раскрыт рецепт российского «дорожного пирога»

22 августа 2019     19
Раскрыт рецепт российского «дорожного пирога»

Главное управление автомобильных дорог (ГУАД) Нижегородской области разработало рецепт «дорожного пирога», который используется при ремонте дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет агентство «Время Н».

По словам начальника отдела контроля качества ГУАД Ольги Полуниной, в связи с реализацией в регионе нацпроекта в области сушщественно выросли объемы ремонта и укладки новых дорог. «В связи с этим возникла необходимость в кратчайшие сроки проводить исследование асфальтобетонных смесей, чтобы подрядчики смогли как можно скорее приступить к работам. Благодаря нашему новому оборудованию для нас это теперь не проблема», — сказала она.

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Как говорится в материале, асфальтобетонная смесь, которая подойдет для «дорожного пирога», должна быть влагостойкой, иметь достаточную плотность для сопротивления жаре и сохранять свои качества под прессом после нагревания и нахождения в воде. «Не все смеси выдерживают этот тест, но те, которые показывают лишь небольшое ухудшение качеств, можно смело запускать в производство и использовать при строительстве дорог», — отмечает автор.

В рамках исследований специалистами нижегородского ГУАД используется современное оборудование, в частности асфальтоанализатор, который позволяет в кратчайшие сроки разложить асфальтобетонную смесь на составляющие, чтобы можно было изучать каждый элемент в отдельности.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Источник: Лента.Ру

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