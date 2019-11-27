Раскрыт эффективный способ пожить подольше

27 ноября 2019     17
Раскрыт эффективный способ пожить подольше

Две группы американских ученых подтвердили, что регулярное голодание связано с более низким риском сердечной недостаточности и большей продолжительности жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В первом исследовании приняли участие около двух тысяч человек, которые прошли катетеризацию сердца и наблюдались в течение 4,4 года. Из них 389 человек практиковали регулярное голодание в течение пяти лет. После поправки на различные факторы исследователи обнаружили, что смертность среди голодающих была на 45 процентов ниже.

Во втором исследовании специалисты проанализировали данные о тех же пациентах, чтобы проверить, как голодание влияет на сердечную активность. Оказалось, что сердечные приступы у голодающих происходят на 71 процентов реже.

Ранее ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь. Оказалось, что эта связь реализуется через изменения в активности иммунной системы.

Источник: Лента.Ру

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