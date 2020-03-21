Распространившая в Ставрополье COVID-19 инфекционист объяснилась

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая стала разносчиком новой коронавирусной инфекции в регионе из-за сокрытия поездки в Испанию, признала себя виноватой.

«Я виновата», — сказала Санникова изданию «Подъем». Она отметила, что чувствует себя плохо.

По данным местных СМИ, врач находится в реанимации с двусторонней пневмонией.

Санниковой грозит уголовная ответственность за сокрытие поездки в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и нарушение карантина. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статьям «Халатность» и «Скокрытие информации, создающее опасность для жизни и здоровья людей».

Медик находилась в Мадриде с 6 по 9 марта, когда там уже серьезно обострилась ситуация с распространением COVID-19.

По возвращении в Ставрополье женщина не стала соблюдать предписанный режим самоизоляции и даже проводила лекции для студентов. Всего, по последним подсчетам, Санникова контактировала почти с 1 тыс. человек. К врачам из-за недомогания инфекционист обратилась только 17 марта.

В результате коронавирус подтвердился у 11 человек, которые с ней общались.

19 марта на фоне сообщений о сбежавших из карантина некоторых россиян в Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение режима изоляции и других санитарно-эпидемиологических правил.

К 21 марта в РФ выявлены 53 новых случая заражения коронавирусом. Всего заболели 306 человек.

Впышка заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. К настоящему моменту вирус охватил 166 стран мира, заразились более 234 тыс. человек, скончались 10 тыс.

Источник: Газета Известия