Рассекречены документы об освобождении Бухареста от фашистов

30 августа 2019     11
Рассекречены документы об освобождении Бухареста от фашистов

Минобороны России рассекретило подборку исторических документов к 75-летию освобождения Бухареста от фашизма. Соответствующий раздел начал работу на сайте ведомства.

На портале выложены постановления, журналы и схемы боевых действий в ходе Бухарестско-Арадской операции, политдонесения, наградные листы.

Среди прочего, опубликовано постановление Государственного комитета обороны от 10 апреля 1944 года, в котором объясняется причина вступления войск СССР на территорию Румынии. По заявлению ГКО, это вызвано «военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией».

В политдонесении 53-й армии сообщалось, что вступление советских войск в Бухарест прошло без инцидентов, а появление Красной Армии было давно ожидаемым событием.

Бухарестско-Арадская наступательная операция (также известная как Румынская операция; 30 августа — 3 октября 1944) — фронтовая военная операция войск СССР и Румынии против Германии, Венгрии и румынских антикоммунистов в ходе Великой Отечественной войны. По ее итогам была освобождена почти вся Румыния. За месяц боев советские потери составили 8447 человек безвозвратными и 46 839 человек санитарными. По данным советского командования, было уничтожено более 100 тысяч немецко-венгерских солдат.

23 августа на сайте Минобороны появился аналогичный раздел, посвященный Ясско-Кишиневской операции, закончившейся освобождением Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

Источник: Лента.Ру

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