Рассекречены документы о Ялтинской конференции

31 января 2020     22
Рассекречены документы о Ялтинской конференции

Минобороны рассекретило документы о подготовке и проведении Ялтинской конференции в преддверии 75-летия события. Об этом сообщают «Известия».

В частности, в рассекреченных архивах рассказывается о приеме гостей и обеспечении их безопасности. Например, рассматривалась вероятность угрозы воздушных налетов на аэродромы, корабли в ВМБ и порты южного побережья Крыма. Кроме того, советской разведке было известно о планах противника уничтожить лидеров большой тройки: Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля в поселке Ливадия около Ялты. Она стала второй встречей лидеров трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны и была посвящена установлению послевоенного мирового порядка.

Источник: Лента.Ру

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