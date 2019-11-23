Расстрелявшие двоих воров в законе в Абхазии сбежали в Грузию

23 ноября 2019     30
Расстрелявшие двоих воров в законе в Абхазии сбежали в Грузию

Киллеры, расстрелявшие двоих воров в законе у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума (Абхазия), могли сбежать в Грузию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбы республики.

В связи с этим власти страны в пятницу, 22 ноября, закрыли границу между странами по реке Ингур. По данным источников, ограничения носят временный характер, однако неизвестно, когда они будут отменены.

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12:04 — 13 июня 2018

22 ноября трое неизвестных устроили стрельбу у ресторана «Сан-Ремо». В результате происшествия два человека погибли, кроме того, официантка ресторана получила огнестрельные ранения и в критическом состоянии находится в реанимации. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Спустя час после инцидента был обнаружен горящий автомобиль подозреваемых в районе Сухумского железнодорожного депо.

Позднее стало известно, что жертвами киллеров стали 38-летний Астамур Шамба, известный в криминальных кругах как Астик, и его ровесник Алхас Авидзба (Хасик). Отмечалось, что причиной расстрела двоих воров в законе может быть их конфликт с целым рядом криминальных авторитетов.

Источник: Лента.Ру

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