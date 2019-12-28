Расторгуев назвал чушью слухи о долгах Пенсионному фонду

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал бредом и чушью информацию о его задолженности Пенсионному фонду России. Об этом он заявил 27 декабря, в пятницу, газете «Вечерняя Москва».

«Впервые слышу об этом. У меня с налогами все в порядке. <…> никаких штрафов мне в 2018 году на фонд не выписывали, это — полнейшая чушь. Абсолютный бред» — поделился он с изданием.

По словам Расторгуева, журналисты желтой прессы являются «грязеплюями», а их главная задача — «набрать побольше в рот нечистот и плюнуть в кого-нибудь». Артист подчеркнул, что таким образом они «кормятся».

27 декабря в прессе появилась информация, что Пенсионный фонд России намерен взыскать через суд с лидера группы «Любэ» штраф в размере 20 тыс. рублей, выписанный несколько лет назад якобы за то, что артист не отчитался за свой именной фонд.

19 декабря стало известно, что суд выставил квартиру Филиппа Киркорова на торги из-за долгов.

Источник: Газета Известия