Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

11 ноября 2019     40
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта». Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на близких к адвокатской коллегии подозреваемого юристов.

Если дело будет квалифицировано по 107-й уголовной статье, то подозреваемому могут назначить до трех лет лишения свободы.

Однако адвокаты не будут добиваться невменяемости и принудительного лечения Соколова, так как из-за этого пострадает не только его ученая квалификация. В таком случае уровень образования его студентов также поставят под сомнение. Мужчине назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу после избрания меры пресечения.

Сейчас защита изучает образ жизни 24-летней студентки, чтобы представить ее «в выгодном для подозреваемого свете». По версии адвоката подозреваемого, девушка изводила мужчину ревностью, в результате чего он ее застрелил.

Если экспертиза докажет посмертное расчленение тела Ещенко, Соколову все равно не грозит пожизненный срок. Глумление над трупом, его уничтожение или расчленение не расценивается как совершение убийства с особой жестокостью.

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16:45 — 9 ноября

Ранее стала доступна запись с видеокамеры, на которой Соколов выбрасывает мешки с останками студентки в реку Мойка.

Олега Соколова задержали 9 ноября, он пытался утопить в реке мешок с отрезанными руками студентки. Позже он сознался в преступлении и оформил явку с повинной. Преподаватель рассказал об отношениях со студенткой и заявил, что совершил убийство после ссоры на почве ревности. Затем он расчленил тело и попытался избавиться от него.

Меру пресечения Соколову изберут 11 ноября.

Источник: Лента.Ру

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